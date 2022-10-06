Фонд національного добробуту РФ зменшився на 1 трильйон рублів за місяць

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, який було створено під керівництвом президента РФ Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів.

Про це пише "Интерфакс" з посиланням на дані російського Мінфіну.

Зазначається, що станом на 1 жовтня обсяг Фонду становив 10 792,186 млрд рублів (еквівалент $187,975 млрд), або 8,1% ВВП, що прогнозується на 2022 рік.

А станом на 1 вересня ФНБ становив 11 869,9 млрд рублів (еквівалент $196,627 млрд), або 8,9% ВВП, прогнозованого на 2022 рік. Таким чином, за вересень він скоротився на 1,078 трлн рублів.

Обсяг ліквідних активів фонду у вересні знизився до еквівалента 7 524,36 млрд рублів, або $131,057 млрд.

Скорочення обсягу фонду пов'язують, зокрема, із курсовою переоцінкою. Так, курсова різниця за номінованими в іноземній валюті активами фонду та переоцінка вартості золота за період з 1 січня по 30 вересня становила негативну величину - мінус 3,3 трлн рублів.

У тому числі: в іноземній валюті - мінус 2,588 трлн рублів, у золоті - мінус 635,772 млрд рублів.

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Нагадаємо:

Російський парламент дозволив використати кошти Фонду національного добробуту для купівлі російських державних облігацій та приватних цінних паперів.

Фонд національного добробуту було сформовано у 2008 році. Фонд є частиною механізму пенсійного забезпечення росіян на тривалу перспективу. Спочатку мету діяльності фонду визначали в страхуванні пенсійної системи.

У 2008-2009 році РФ уже вдавалася до використання коштів з фонду для стабілізації ситуації на фондовому ринку.

Під час фінансової кризи кошти з цього фонду витрачалися на купівлю акцій "Газпрому", "Роснєфті", "Лукойла" та Сбєрбанка. Тоді такі дії допомогли втримати капіталізацію російських компаній від обвалу.

Фонд національного добробуту РФ використовується як антикризовий фонд та наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів також входить до золотовалютних резервів Росії.

Зазначимо, що частину валютних активів фонду було заблоковано в межах санкцій Заходу, запроваджених проти міжнародних резервів країни-агресора.

Економічна правда