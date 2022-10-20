НБУ оцінив, як удари по енергетичній інфраструктурі вплинуть на курс та ВВП

Національний банк через атаки на енергетичну інфраструктуру не покращував прогноз по ВВП на на 4 квартал року.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ми були змушені закласти те, що протягом зимнього сезону будуть віялові відключення по всій країні.

Також ми розуміємо що є додаткові ризики, пов'язані з цими атаками. Ми також виходили з припущення, що експорт електроенергії не відбуватиметься, однак з середини наступного року відновиться", - розповів заступник голови НБУ.

"Це матиме вплив на валютний ринок - збільшить потреби в інтервенціях НБУ та вплине на міжнародні резерви, але ситуація залишається контрольованою і ми зможемо втримати рівень резерві на безпечному рівні", - додав Ніколайчук.

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Нагадаємо:

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

Після того, як минулого тижня Росія почала масово атакувати енергетичну інфраструктуру України, у низці міст почалися віялові відключення. Українців закликають не використовувати потужні енергоприлади у пікові години навантаження, аби уникнути подальших відключень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій - це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Економічна правда