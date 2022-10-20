Центральні регіони України просять терміново скоротити cпоживання електроенергії

Мешканців Києва та області, а також Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини просять терміново скоротити споживання електроенергії.

Про це йдеться у заяві Укренерго.

"В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії.

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні", - йдеться у заяві.

"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - закликали в Укренерго.

Там нагадали, що коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

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Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

Після того, як минулого тижня Росія почала масово атакувати енергетичну інфраструктуру України, у низці міст почалися віялові відключення. Українців закликають не використовувати потужні енергоприлади у пікові години навантаження, аби уникнути подальших відключень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій - це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Економічна правда