Глава "Укренерго": Розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший
Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що передбачено і опрацьовано кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише liga.net.
"Ми розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший. Прораховуємо, як працюватиме енергосистема за різних рівнів руйнувань. Ми знаємо, що робити у різних ситуаціях.
Наразі енергосистема зберігає свою цілісність, і обмеження споживання [електроенергії], які ми запроваджуємо, наприклад, сьогодні, саме спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною", - розповів Кудрицький.
За його словами, "ми, як держава, маємо бути готовими до чого завгодно".
Кудрицький додав, що в результаті ударів РФ було втрачено частину генерації електроенергії, і "потрібно буде, ймовірно, кілька днів", щоб повернути обсяги її виробництва на колишній рівень.
Він подякував українцям, які дослухалися до закликів економити електроенергію, і закликав не ставитися до цього як до акції одного дня: це потрібно робити й надалі, адже росіяни практично щодня атакують інфраструктуру та електростанції.
"Енергетикам потрібен час, щоб відновити зруйноване, і економія – це "перепочинок" для енергосистеми областей та країни", - сказав голова "Укренерго".
За словами Кудрицького, якщо українці не дотримуватимуться рекомендації економити (або буде сильно зруйновано інфраструктуру), доведеться запроваджувати планові відключення світла в районах на кілька годин.
Він сподівається, що з початком опалювального сезону люди вимкнуть частину електронагрівачів та частково розвантажать електромережі.
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Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії
Нагадаємо:
Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.
Після того, як минулого тижня Росія почала масово атакувати енергетичну інфраструктуру України, у низці міст почалися віялові відключення. Українців закликають не використовувати потужні енергоприлади у пікові години навантаження, аби уникнути подальших відключень.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій - це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.
Економічна правда