Глава "Укренерго": Розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що передбачено і опрацьовано кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише liga.net.

"Ми розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший. Прораховуємо, як працюватиме енергосистема за різних рівнів руйнувань. Ми знаємо, що робити у різних ситуаціях.

Наразі енергосистема зберігає свою цілісність, і обмеження споживання [електроенергії], які ми запроваджуємо, наприклад, сьогодні, саме спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною", - розповів Кудрицький.

За його словами, "ми, як держава, маємо бути готовими до чого завгодно".

Кудрицький додав, що в результаті ударів РФ було втрачено частину генерації електроенергії, і "потрібно буде, ймовірно, кілька днів", щоб повернути обсяги її виробництва на колишній рівень.

Він подякував українцям, які дослухалися до закликів економити електроенергію, і закликав не ставитися до цього як до акції одного дня: це потрібно робити й надалі, адже росіяни практично щодня атакують інфраструктуру та електростанції.

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"Енергетикам потрібен час, щоб відновити зруйноване, і економія – це "перепочинок" для енергосистеми областей та країни", - сказав голова "Укренерго".

За словами Кудрицького, якщо українці не дотримуватимуться рекомендації економити (або буде сильно зруйновано інфраструктуру), доведеться запроваджувати планові відключення світла в районах на кілька годин.

Він сподівається, що з початком опалювального сезону люди вимкнуть частину електронагрівачів та частково розвантажать електромережі.

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Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

Після того, як минулого тижня Росія почала масово атакувати енергетичну інфраструктуру України, у низці міст почалися віялові відключення. Українців закликають не використовувати потужні енергоприлади у пікові години навантаження, аби уникнути подальших відключень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій - це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Економічна правда