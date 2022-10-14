За програмою єРобота уже видали більше тисячі грантів - уряд продовжить реалізацію програм для підтримки бізнесу.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"За програмою єРобота уже видано більше тисячі грантів. 250 млн грн на мікробізнес. Ще 320 млн грн на створення майже 50 нових виробництв у сфері переробки. Це харчові й меблеві виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного устаткування.

Тобто вже зараз ідеться про створення тисяч нових робочих місць, і це лише старт програми", - сказав Шмигаль.

У межах програми виплат за найм переселенців, за словами прем'єра, уряд уже виплатив близько 150 млн грн. Мова йде про більш ніж 13 тисяч працівників, які отримали роботу.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми "єРобота".

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Кабінет міністрів виділив чергові 45 млн грн на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств у межах програми "єРобота".

Український уряд запустив програму "єРобота", в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.

Економічна правда