"Укренерго" не планує вводити обмежень енергоспоживання: закликає "прикрутити" в години пік

Диспетчерський центр "Укренерго" не планує вводити обмежень енергоспоживання - ані в Києві та області та інших регіонах. Проте українців закликають і далі зменшувати споживання електроенергії вранці і ввечері.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

"Сьогоднішній вечір може стати третім після терористичних атак росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень.

Українці ввечері і 12-го, і 13-го жовтня в години-пік спожили менше, ніж у звичайний осінній день", - розповіли в компанії.

"Ми дякуємо кожному, хто хоч трохи обмежив себе у використанні електроприладів. Енергетики відчувають вашу допомогу, адже можуть бути впевнені, що мають достатньо часу та можливостей для своєї роботи.

Однак нам необхідно будь-що втримати нинішній рівень споживання. А краще - ще трохи скоротити його в години пік. Адже попри те, що ми не переступаємо межу, з кожним днем споживаємо все більше. Наприклад, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%", - додали в компанії.

Українців закликали "свідомо зменшувати" споживання електроенергії вранці - з 8-ї до 11-ї години і ввечері - з 17-ї до 23-ї.

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"Не вмикайте в цей час потужних електроприладів - обігрівачів, пральних машин, бойлерів тощо. За можливості користуйтеся ними вночі, коли споживання в енергосистемі найнижче.

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, наприклад, електрочайник та праску, пилосос та посудомийку", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що відмовитись від практики планових відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.

Укренерго закликає економити електрику не лише ввечері, а й вранці.

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Економічна правда