Садовий закликав львів'ян створювати пункти обігріву з буржуйками в будинках

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців міста подбати про своє забезпечення водою та теплом, зважаючи на ракетні обстріли окупантів 10 та 11 жовтня.

Про це йдеться у його відеозверненні у Facebook.

"Уявіть, якби такі обстріли були не 10 жовтня, а 10 грудня. Прохання ставити буржуйки в укриттях, там де це можливо, вже не здається таким дивним. Тепер плани агресора стали зрозумілими. Він зробить все, щоб ця зима була надскладною для нас.

Маємо бути єдиною громадою. Разом точно вистоїмо!", - заявв Садовий.

За його словами, можливо, такі пункти обігріву не ідеальні, але в холоди допоможуть жителям дочекатися відновлення комунікацій в разі нових атак на критичну інфраструктуру.

Мер Львова наголосив, що містяни мають розуміти свою відповідальність та бути єдиною громадою.

Як повідомили у Львівській міськраді, задля економії електроенергії у Львові зупинять роботу фонтанів та вимкнуть підсвітку на фасадах будинків.

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Також мерія закликає мешканців обмежити використання електроприладів у пікові години.

Натомість вуличне освітлення, задля безпеки, вирішили залишти.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що відмовитись від практики планових відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.

Укренерго закликає економити електрику не лише ввечері, а й вранці.

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Економічна правда