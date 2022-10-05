Три тисячі колаборантів, російських олігархів та компаній: чиї імена потрапили під санкції РНБО

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До санкційного списку, який Рада нацбезпеки та оборони схвалила 30 вересня, потрапили, зокрема, родина президента РФ Владіміра Путіна, Владімір Сальдо та інші ключові російські політики, олігархи та колаборанти.

Про це ЕП стало відомо від декількох поінформованих джерел.

Раніше у Міністерстві економіки заявили, що до санкційного переліку, ухваленого РНБОУ, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб.

Так, серед ключових фізичних осіб, під санкції потрапили:

Російські посадовці та їхнє близьке оточення : перший заступник голови Адміністрації Путіна Сєргєй Кірієнко, близький до Путіна олігарх та засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин, діти та родичі Путіна, а також – діти та родичі міністра зовнішніх справ РФ Сергєя Лаврова.

Олігархи та їхнє близьке оточення: Олег Дерипаска (Група En+, Rusal), Міхаіл Фрідман (Alfa Group, LetterOne), Пьотр Авен (Alfa Group, LetterOne), Герман Хан (Alfa Group, LetterOne), Алєксєй Кузьмічов (Alfa Group, LetterOne), власник "Уралхіму" Дмітрій Мазепін, російський мільярдер та медіамагнат Алєксандр Мамут (Rambler Group).

Крім того, у списку є кум Путіна та екснардеп Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко, "младоолігарх" часів Януковича Сергій Курченко, експрезидент-втікач Віктор Янукович та його син Олександр Янукович.

Крім того, у списку є кум Путіна та екснардеп Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко, "младоолігарх" часів Януковича Сергій Курченко, експрезидент-втікач Віктор Янукович та його син Олександр Янукович. Російські релігійні діячі: глава Російської православної церкви Володимир Гундяєв, ексдипломат Московського патріархату, а зараз – керівник Будапештсько-Угорською єпархією МП Іларіон Алфєєв;

Артисти-громадяни України: Анна Седокова, Регіна Тодоренко, Таісія Повалій, Ані Лорак;

Колаборанти : ставленик РФ на окупованій частині Херсонської області Владімір Сальдо, ставленик окупантів у частково окупованій частині Запорізької області Євгеній Балицький, підозрюваний у державній зраді екснардеп Ілля Кива.

Громадяни інших країн, що брали участь у псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, санкції торкнулися великої кількості російських та пов’язаних з РФ компаній. Зокрема, йдеться про енергетичні компанії "Татнєфть" та "Татойл", підприємства групи "Лукойл". Крім того, у списку є регіональні компанії "Газпрому".

РНБО затвердила обмеження проти російських авіа- та інших транспортних компаній таких як Федеральна пасажирська компанія, "СКОЛ", Sibia, Федеральна вантажна компанія. Йдеться також про російські аеропорти.

Військово-промисловий комплекс РФ також фігурує у списках, а саме:, ПАТ "ОДК-САТУРН" ("дочка" Ростєха), Конструкторське бюро "Арсенал" (входить в "Роскосмос"), РАТЕП (входить в "Алмаз-Антей").

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Серед фінансових компаній, санкційний список містить заходи проти "Альфа-Банку Росія" та пов’язані з "Сбєрбанком Росії", "ВТБ Банком" та "Банком Откритіє" компанії.

Новина змінена о 17:30. Змінено перелік олігархів, що потрапили під українські санкції. Інформація щодо окремих осіб не підтвердилася, інформація уточнюється. ЕП перепрошує у читачів.



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Нагадуємо:

РНБО 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим.

Як раніше повідомляла ЕП, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман.

Після схвалення санкцій відповідним рішенням РНБО, документи відправляють в Офіс президента, після чого глава держави вводить санкції своїм указом. Наразі відповідного указу президента Володимира Зеленського опубліковано не було.