Пункт пропуску "Ягодин" на польському кордоні розблоковано

На українсько-польському кордоні розблоковано пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, який в останні дні був заблокований чергою з вантажівок довжиною до 60 км.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Польські перевізники прибрали свої вантажівки з вʼїзду на пункт пропуску з боку Дорогуська. Рух транспорту з польської сторони розблоковано. Наразі завершуються перемовини з протестувальниками", – повідомив Найєм. Відновлення руху почалось о 19:00 за київським часом.

Зі свого боку Україна зробила все можливе для вирішення ситуації, каже Найєм. У пʼятницю з 8 ранку через пункт пропуску "Устилуг – Зосін" поїхали порожні автівки до Польщі. Напередодні Україна запропонувала пʼять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні для виїзду порожніх вантажівок.

Протягом останніх тижнів ситуація на кордоні погіршувалася через утворені черги до пунктів пропуску, що у випадку з Ягодином сягали 60 км. Через це почалися страйки спершу українських, а згодом і польських перевізників. Головною причиною була нестача польських інспекторів, що суттєво уповільнювало проходження транспорту.

Водночас, як зауважив Найєм, ця проблема досі не усунена: "Треба терміново вирішити проблему дефіциту фітосанітарних і ветеринарних інспекторів та перевести служби в цілодобовий режим роботи з їхнього боку кордону".

Відтак Міністерство інфраструктури досі працює над вирішенням підвищення ефективності польських фітосанітарних та ветеринарних служб. Попри це, переконаний він, у наступні декілька днів напруження на цій ділянці кордону має впасти.

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"Ми вже запропонували нашим польським колегам декілька варіантів повного чи часткового виходу із ситуації. Зокрема, скасування фітосанітарного та ветеринарного контролю окремих груп транзитних вантажів. Поки що перемовини тривають", – пояснює заступник міністра.

Також вже досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону у Нижанковичах на Львівщині для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, зокрема – бензовозів.

Читайте більше у статті: Блокада триває. Як позбутися 60-кілометрової черги вантажівок на кордоні з Польщею?

Нагадуємо:

На пункт пропуску в Ягодині припадають 40% усього автомобільного експорту України.

Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

У понеділок вантажні перевізники з Польщі приєдналися до страйків українських водіїв через кілометрові черги, які утворилися у пунктах пропуску внаслідок затримок контролю.

Проблема з чергами на польському кордоні зʼявилася ще раніше. Зокрема, у пункті пропуску "Ягодин" наприкінці липня утворилися черги, що подекуди сягають 23 км, внаслідок нестачі фітосанітарів з боку Польщі.



