БЕБ заявило про викриття групи Фірташа в ухиленні від сплати податків на 100 мільйонів

БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн - за даними ЕП, йдеться азотні добрива і групу Дмитра Фірташа.

Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.

"Співробітники БЕБ викрили службових осіб групи компаній, які брали участь в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанії здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами", - йдеться у повідомленні.

БЕБ зазначає, що діяльність компаній пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців. Минулого року він потрапив до санкційного списку РНБО.

За даними джерел ЕП, йдеться про групу компаній олігарха Дмитра Фірташа.

Детективи БЕБ встановили, що "за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції".

"Товариство-вигодонабувач, фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній, з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 108 млн грн.

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Злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

У 2020 році суд скасував рішення АМКУ про примусовий поділ азотного бізнесу Фірташа

Економічна правда