Україна та Польща попередньо домовилися відкрити ще один пункт пропуску

Задля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пункту пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту", – написав він. За словами Найєма, додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей.

"Дуже сподіваємось на покращення ситуації з фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях", – резюмував посадовець.

Нагадуємо:

Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони. Цього тижня черга з вантажних автівок до пункту пропуску "Ягодин" на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів, тож водії змушені практично жити на узбіччі.

У понеділок вантажні перевізники з Польщі приєдналися до страйків українських водіїв через кілометрові черги, які утворилися у пунктах пропуску внаслідок затримок контролю.

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Проблема з чергами на польському кордоні зʼявилася ще раніше. Зокрема, у пункті пропуску "Ягодин" наприкінці липня утворилися черги, що подекуди сягають 23 км, внаслідок нестачі фітосанітарів з боку Польщі.