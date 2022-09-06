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В уряді РФ розраховують, що IKEA остаточно не піде з російського ринку

Вівторок, 6 вересня 2022, 09:15 - Олексій Павлиш

Мінпромторг РФ наступного тижня проведе зустріч із керівництвом мережі IKEA - міністерство розраховує, що IKEA остаточно не піде з російського ринку.

Про це заявив статс-секретар, заступник голови міністерства Віктор Євтухов у кулуарах Східного економічного форуму, пише "Комерсант".

Дату та інші подробиці очікуваної зустрічі Євтухов не навів.

"Ми розраховуємо, що IKEA остаточно не піде, про це, в принципі, попередньо говорили… Наступного тижня вкотре ми переговоримо з керівниками та зрозуміємо плани на майбутнє", - сказав він.

Нагадаємо:

Шведський ритейлер IKEA вирішив ліквідувати свою "дочку", яка керує магазинами мережі в Росії.

Шведський ритейлер IKEA завершив розпродаж меблів перед виходом із РФ 15 серпня.

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Повідомлялось, що меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.

Економічна правда

Росія компанії IKEA
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