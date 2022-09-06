В уряді РФ розраховують, що IKEA остаточно не піде з російського ринку
Мінпромторг РФ наступного тижня проведе зустріч із керівництвом мережі IKEA - міністерство розраховує, що IKEA остаточно не піде з російського ринку.
Про це заявив статс-секретар, заступник голови міністерства Віктор Євтухов у кулуарах Східного економічного форуму, пише "Комерсант".
Дату та інші подробиці очікуваної зустрічі Євтухов не навів.
"Ми розраховуємо, що IKEA остаточно не піде, про це, в принципі, попередньо говорили… Наступного тижня вкотре ми переговоримо з керівниками та зрозуміємо плани на майбутнє", - сказав він.
Нагадаємо:
Шведський ритейлер IKEA вирішив ліквідувати свою "дочку", яка керує магазинами мережі в Росії.
Шведський ритейлер IKEA завершив розпродаж меблів перед виходом із РФ 15 серпня.
Повідомлялось, що меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.
Економічна правда