Україні дозволили дещо збільшити експорт електроенергії в ЄС

getty images

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС.

Таке рішення оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи прийняли 2 вересня 2022 року на засіданні Регіональної групи Континентальна Європа ENTSO-E, повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби.

Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейским часом) (16 годин поспіль) - в понеділок-п'ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) - в суботу-неділю.

У решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні. Перший день поставки зі збільшеними обсягами - 5 вересня.

"Таким чином загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт", - пояснили в "Укренерго".

У перший день поставки 5 вересня на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини - 175 МВт.

ВІДЕО ДНЯ

З 6 вересня - в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Як додають в "Укренерго", Регіональна група вирішила збільшити доступну пропускну спроможність між мережами Україною та ЄС лише в денні та вечірні години, коли рівень споживання традиційно високий. А під час нічного "провалу" споживання величина доступної пропускної спроможності перетинів залишилася без змін.

"Для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України, ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій в європейській енергосистемі.

НЕК "Укренерго" надасть європейським партнерам активну допомогу у фіналізації цього дослідження та подасть ENTSO-E запит на додаткове розширення експортних потужностей ще в поточному місяці", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи.

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.

НЕК "Укренерго" отримало від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини за період з 30 червня по 21 серпня близько 1,92 мільярда гривень.

За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

У НЕК "Укренерго" раніше очікували, що Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E 2 вересня ухвалить рішення про збільшення можливостей України експортувати електроенергію.

Економічна правда