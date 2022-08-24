В "Укренерго" очікують дозволу на збільшення експорту електроенергії до ЄС

У НЕК "Укренерго" очікують, що Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E 2 вересня ухвалить рішення про збільшення можливостей України експортувати електроенергію.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час дискусії "Огляд економіки у серпні. Чи буде взимку тепло та світло?", передає "Укрінформ".

За словами Кудрицького, "Укренерго" розраховує заробити на продажу доступу до міждержавних перетинів у серпні 2 млрд грн.

"Ми плануємо розширювати цей перетин із 250 МВт до більших величин. І рішення ENTSO-E з цього приводу очікуємо 2 вересня", - сказав він.

Крім того, "Укренерго" розраховує закумулювати близько 200 млн євро кредитної підтримки від західних партнерів. Зокрема, компанія уже залучила 50 млн євро від ЄБРР.

А цього тижня "Укренерго" розраховує підписати ще один договір із ЄБРР на 97 млн євро, а із ЄІБ ведуться переговори про транш на 50 млн євро.

За словами голови правління компанії, цей фінансовий ресурс компанія планує направити на покриття заборгованості на ринку електроенергії.

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Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" отримало від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини за період з 30 червня по 21 серпня близько 1,92 мільярда гривень.

За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.

Економічн правда