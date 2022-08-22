"Укренерго" отримало близько 2 мільярдів від експорту електроенергії до ЄС

НЕК "Укренерго" отримало від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини за період з 30 червня по 21 серпня близько 1,92 мільярда гривень.

Про це свідчать дані "Укренерго", передає Інтерфакс-Україна.

Перетин на третій тиждень серпня коштував експортерам 477,3 млн грн, що на 65% більше за попередній тиждень (майже 289 млн грн).

З них перетин до Румунії коштував 253,8 млн грн, до Словаччини – 223,5 млн грн.

За підрахунками "Укренерго", середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередач у напрямку ЄС протягом 15-21 серпня збільшилася більш ніж у 1,5 раза порівняно з попереднім тижнем, становивши 11,3 тис. грн/МВт-год. Попереднього тижня ціна становила близько 6,9 тис. грн/МВт-год.

У компанії пояснили, що збільшення відбулося на тлі зростання середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії та Словаччині, що збільшилося на 33% (з 378 євро за МВт-год до 502 євро за МВт-год) та 40% (358 євро за МВт-год до 502 євро за МВт-год) відповідно.

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ВІДЕО ДНЯ

За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.





