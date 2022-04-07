ЄС затвердив нові санкції проти РФ: вугільне ембарго і транспортна блокада

Євросоюзу вдалося на другий день затвердити п’ятий пакет санкцій проти Росії після свідчень про звірства росіян в українській Бучі, який містить, зокрема, вугільне ембарго.

Про це повідомляє Французьке головування у Раді ЄС.

Як і очікувалося, пакет міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.

Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, запровадити ембарго на поставки зброї в РФ та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора. Останній оцінюється у 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари.

Щодо вугільного ембарго, як і очікувалося, країни погодилися запровадити його, але дата наразі невідома. Як повідомлялося, ЄС планували відтермінувати початок його дії аж на серпень.

Ембарго торкнеться низки інших товарів та сировини на суму 5,5 млрд євро щороку. Як раніше зазначалося, до переліку увійшла і російська деревина.

ЄС не забув і про порти: російським суднам заборонять заходити до портів країн-членів Євросоюзу, а операторам дорожнього транспорту відтепер не можна буде працювати на території блоку.

Після публікації в офіційному Віснику ЄС у п’ятницю заходи вступлять в силу.

Нагадуємо:

Вступ в дію повної заборони Євросоюзом імпорту російського вугілля буде перенесено на середину серпня – на місяць пізніше ніж пропонувалося.

Останній пакет санкцій, про який повідомили у ЄС, містить вугільне ембарго проти агресора та заборону транзакцій з чотирма чільними російськими банками. А також – морську блокаду із закриттям портів та забороною роботи росйських та білоруських дорожніх операторів.

При цьому вугілля – найдешевша стаття енергетичного імпорту ЄС. З лютого ЄС витратив 710 мільйонів євро на російське вугілля, 9,6 мільярдів євро на російський газ і 8,8 мільярдів євро на російську нафту за даними групи Europe Beyond Coal.

Але навіть в такому м’якому варіанті посли країн Євросоюзу в середу не змогли ухвалити рішення про нові санкції.



