Президент РФ Володимир Путін повторив свої попередні тези про те, що зерно з України нібито продовжує йти повз найбідніші країни та заявив, що це Захід "провокує продовольчу кризу".

Про це Путін сказав під час наради про перебіг сезонних польових робіт, пише російське прокремлівське агентство ТАСС.

Так, Путін заявив, що сумарний збір зерна в РФ цього року може становити рекордні 150 млн тонн, у тому числі пшениці.

"Поставки нашого зерна і добрив закордон, як і раніше, на жаль - навіть на жаль не для нас, а для світового продовольчого ринку - ускладнені санкціями", - стверджує президент РФ.

Він також стерджує, що санкції на експорт російського зерна та добрив "загрожують глобальною продовольчою кризою, відповідальність за це лежить на Заході".

Путін знову заявив, що нібито українське зерно продовжує йти "повз найбідніші країни": президент країни-агресора стверджує, що нібито до 23 вересня з 203 кораблів лише 4 пішли в такі держави - знову заявив про "суцілье обдурювання".

Крім цього, Путін стверджує, що це Захід, а не РФ, яка місяцями блокувала українські порти, має хижацьку поведінку і "провокує глобальну продовольчу кризу".

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Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

У рамках "зернової ініціативи" з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. У країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу - 32 судна з 0,85 млн тонн, в Африку - 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з президентом РФ Володимиром Путіним у тому, що поставки зерна з України здійснюються до розвинених, а не до найбідніших країн - цю тезу напередодні спростували МЗС та Мінінфраструктури України.

Президент РФ Володимир Путін знову повторив свою тезу про те, що нібито лише 3% від усіх поставок у рамках продовольчої угоди поставлено країнам, що його потребують - раніше в МЗС та Мінінфраструктури спростували ці заяви Путіна.