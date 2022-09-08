Мінінфраструктури спростувало заяву Путіна про географію експорту в рамках "зернової угоди"

У рамках "зернової ініціативи" з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. У країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу - 32 судна з 0,85 млн тонн, в Африку - 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Про це йдеться у заяві Міністерства інфраструктури України.

"Якщо говорити тільки про Африку, то в Єгипет було відправлено 8 суден (192 тис. тонн зерна), Судан - 3 судна (115 тис. тонн), Кенію - 1 судно (50 тис. тонн), Алжир - 1 судно (44 тис. тонн), Сомалі - 1 судно (29 тис. тонн), Джибуті - 1 судно (23 тис. тонн) та Лівію - 1 судно (16,5 тис. тонн).

Також в рамках допомоги населенню Африки, яке за даними Організації Об’єднаних Націй знаходиться на порозі гуманітарної катастрофи, вже відправлено 2 судна, зафрахтовані безпосередньо Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП). На їх борту понад 60 тис. тонн пшениці для жителів Ємену та Ефіопії", - наголошують у міністерстві.

Крім цього, завдяки партнерам з ООН уже закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту до держав африканського континенту, додали в МІУ.

"Загалом, в рамках роботи ВПП з портів України найближчим часом буде експортовано 280 тис. тонн агропродукції для боротьби з голодом. Найближче судно, яке зафрахтоване ВПП – це балкер KARIA ANGEL, який наразі проходить інспекційну перевірку у Стамбулі.

Після перевірки його буде поставлено на завантаження 30 тисячами тонн пшениці у порту "Чорноморськ", - звітує міністерство.

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"Окремо зауважимо, що підписана Україною, ООН та Туреччиною Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування не передбачає жодних обмежень щодо напрямків експорту.

Разом з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем закликаємо інші держави та приватних інвесторів долучитися до закупівлі зерна для населення Африки. Разом ми зможемо суттєво збільшити обсяги постачань агропродукції та ефективно протидіяти світовому дефіциту продовольства.

Зокрема, Державний секретар Ентоні Блінкен уже заявив про виділення 68 млн доларів на закупівлю зерна для потреб Африки", - йдеться у позиції Мінінфраструктури.

"Будь-які заяви вищого політичного керівництва Росії, спрямовані на обмеження експорту українського продовольства, розцінюємо як неприховане використання трагедії голоду в політичних цілях та чергові прояви цинізму, брехні та варварської сутності сучасної Росії", - наголосили в МІУ.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.