Релокація: на Львівщині розпочалось будівництво заводу з виробництва хліба

У львівській області розпочали будівництво заводу з виробництва хліба, який може створити до 3000 робочих місць.

Про це повідомив економіст Михайло Бно-Айріян у facebook.

Було розпочато будівництво нового заводу з виробництва хліба. Обсяг інвестицій складає 20 млн євро. Частина устаткування буде релокована з аналогічного виробництва у Харкові.

Завод створить до 3000 робочих місць протягом двох років і вироблятиме 150 тонн хліба на добу, який частково буде продаватися на експорт.

"Це ще раз підтверджує мою тезу, що Львівщина (а частково Закарпатська та Івано-Франківська області) отримали шанс на ре-індустріалізацію та у разі затяжної війни ставатиме новим економічним центром країни", – зазначив Бно-Айріян.

За словами економіста такий завод - це маркер, насамперед для українського бізнесу, який взяв паузу та знаходиться в очікуванні. Наразі важко говорити про іноземних інвесторів в Україні, тому ставку потрібно робити тільки на внутрішнього інвестора.

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