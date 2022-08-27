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Релокація: на Львівщині розпочалось будівництво заводу з виробництва хліба

Субота, 27 серпня 2022, 18:00 - Економічна правда

У львівській області розпочали будівництво заводу з виробництва хліба, який може створити до 3000 робочих місць.

Про це повідомив економіст Михайло Бно-Айріян у facebook.

Було розпочато будівництво нового заводу з виробництва хліба. Обсяг інвестицій складає 20 млн євро. Частина устаткування буде релокована з аналогічного виробництва у Харкові. 

Завод створить до 3000 робочих місць протягом двох років і вироблятиме 150 тонн хліба на добу, який частково буде продаватися на експорт.

"Це ще раз підтверджує мою тезу, що Львівщина (а частково Закарпатська та Івано-Франківська області) отримали шанс на ре-індустріалізацію та у разі затяжної війни ставатиме новим економічним центром країни", – зазначив Бно-Айріян.

За словами економіста такий завод - це маркер, насамперед для українського бізнесу, який взяв паузу та знаходиться в очікуванні. Наразі важко говорити про іноземних інвесторів в Україні, тому ставку потрібно робити тільки на внутрішнього інвестора.

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Нагадаємо:

Понад 50% опитаних ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу.

З початку дії програми релокації в Україні переміщено 710 підприємств, 500 з них уже поновили роботу.

За підтримки уряду в Україні запрацювала платформа, що допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій до більш безпечного місця.

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