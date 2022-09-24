Маск збирається активувати Starlink для іранців на тлі протестів в країні

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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що активує супутниковий інтернет-сервіс фірми Starlink у відповідь на твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Сполучені Штати вжили заходів "для просування свободи Інтернету та вільного потоку інформації" для іранців.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США в п’ятницю оприлюднило вказівки щодо розширення інтернет-послуг, доступних для іранців, попри санкції США проти країни, на тлі протестів в Ірані після смерті 22-річної жінки під вартою.

Офіційний представник Міністерства фінансів сказав на брифінгу журналістам: "Наше розуміння Starlink полягає в тому, що те, що вони надають, буде комерційного рівня, і це буде апаратне забезпечення, яке не охоплюється загальною ліцензією; тому їм потрібно буде написати в Казначейство".

Пізніше представник Державного департаменту США заявив про оновлену ліцензію в п’ятницю, що вона має дію самостійно і що будь-хто, хто відповідає критеріям, викладеним у цій загальній ліцензії, може продовжувати свою діяльність без запиту додаткових дозволів.

З Маском не вдалося отримати коментарі чи роз’яснення щодо дозволу Starlink працювати в Ірані.

Іранці протестували проти смерті Махси Аміні минулого тижня під час затримання поліцією після того, як її арештувала поліція моралі за носіння "невідповідного одягу".

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У понеділок Маск заявив, що компанія хоче надати іранцям послугу супутникового широкосмугового зв’язку Starlink, яка вже надається Україні для її боротьби з вторгненням Росії, і проситиме виняток із санкцій.

Представник Державного департаменту США додав, що якби SpaceX вирішила, що якась діяльність, спрямована проти іранців, потребує спеціальної ліцензії, "OFAC привітав би це та віддав би пріоритет".

"Таким же чином, якщо SpaceX визначить, що її діяльність уже дозволена, і у неї виникнуть будь-які запитання, OFAC також вітає таку участь", – сказав речник Держдепу.

Нагадаємо:

Колишня дівчина мільярдера Ілона Маска, з якою він зустрічався в студентські роки, продала на аукціоні його фото та інші речі більше ніж на 165 тис. доларів.

Американський мільярдер та технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає неправильним та недоцільним закривати атомні електростанції.

SpaceX Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за користуванням послугою супутникового інтернету Starlink для українців.