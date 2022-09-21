Новини 21 вересня: Британія допоможе Україні з грошима на газ, Рада повернула акцизи на пальне

Про приватизацію. У рамках "малої приватизації" відбувся другий онлайн-аукціон: за 150 млн грн продали окреме майно Марилівського місця зберігання спирту ДП "Укрспирт" (Тернопільська область).

Про бізнес. Аmazon UK та EU скасовує реферальну комісію для українських продавців-експортерів: з 6-го вересня бізнес, що відправляє товари з України, звільняється строком на рік від сплати відсотка з продажу.

Про газ. Велика Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу й сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української сфери газовидобутку.

Про акцизи. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7668-д, який передбачає повернення акцизного податку на пальне.

Про ОГТСУ. Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.

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Як ринок комерційної нерухомості переживає четверту кризу за останні півтора десятиліття?

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Майбутнє відкритих даних під питанням. До якої інформації хоче обмежити доступ держава?

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