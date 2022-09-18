Ще вісім суден вийшли з українських портів

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" 18 вересня вийшло вісім суден, ще двоє очікують своєї черги.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури в Facebook.

"На 10.00 ранку із портів Великої Одеси вийшло 8 суден, а ще 2 - чекають на свою чергу та сприятливі умови", – йдеться в повідомленні.

Загальна маса агропродукції на суднах, які прямуватимуть до країн Африки, Азії та Європи, складає 169,3 тис. тонн.

Додається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

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У рамках "зернової ініціативи" у четвер, 15 вересня, заплановано вихід 11 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Станом на 5 вересня у рамках чорноморської зернової ініціативи з України було експортовано понад 2 мільйона тонн.

Україна очікує експортувати "зерновим коридором" 3 мільйони тонн агропродукції на місяць лише з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

У рамках роботи "зернового коридору" експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК, наразі не планується.