Amazon та інші чотири компанії розроблятимуть прототип цифрового євро

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Європейський центральний банк обрав п’ять компаній, серед яких американський технологічний гігант Amazon, для розробки прототипу цифрового євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Іншими чотирма компаніями обраними європейським центробанком є іспанський CaixaBank, французький Worldline SA, італійський Nexi SpA та EPI. Загалом заявки на участь подало 54 провайдери інтерфейсу для розробку прототипів, причому кожна компанія зосереджується на конкретному цифровому використанні валюти єврозони.

Американський технологічний гігант Amazon входить до п’яти компаній, які Європейський центральний банк вибрав для розробки прототипу цифрового євро.

"Мета цього прототипування — перевірити, наскільки добре технологія цифрового євро інтегрується з прототипами, розробленими компаніями", — повідомили у франкфуртській установі.

ЄЦБ, ймовірно, буде одним з перших центральних банків розвиненої економіки, які випустять цифрову форму своєї валюти, і офіційні особи вказують на середину цього десятиліття для можливого впровадження.

Наразі компанія перебуває на дворічній "фазі розслідування" проєкту цифрового євро і не прийняла офіційного рішення щодо запуску цифрової валюти.

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