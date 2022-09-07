ЄЦБ різко підвищить процентну ставку через інфляційні очікування – прогнози

Європейський центральний банк може різко підвищити ключову ставку, оскільки економіка регіону скочується до рецесії.

Про це пише CNBC із посиланням на прогнози економістів.

Інфляція в єврозоні досягла 9,7% у серпні, і враховуючи постійний тиск на ціни на енергоносії, очікується, що вона досягне двозначного рівня в найближчі місяці.

"У той же час ризик рецесії нависає над економікою регіону, оскільки споживачі скорочують споживання, а компанії борються з високими цінами на енергоносії.

Промова члена Виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель у Джексон-Хоулі задала тон майбутньої зустрічі цього тижня. З огляду на те, що інфляція в єврозоні, за прогнозами, зросте щонайменше до 10% у найближчі місяці, "велике" підвищення ставки одразу на 75 базисних пунктів, безумовно, є можливим", - йдеться у статті.

"Оскільки попередні підвищення можуть вплинути на інфляційні очікування, ніж поступовий підхід, рух на 75 базисних пунктів може мати сенс", - зазначив у дослідницькій записці спостерігач ЄЦБ і головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг.

"Хоча це значною мірою враховано, це все одно може посилити напругу на ринках облігацій", - додав він.

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Очікується, що через інфляційні прогнози ЄЦБ пожертвує зростанням, щоб утримати інфляційні очікування на стабільному рівні, оскільки це є основним мандатом банку.

Засідання ЄЦБ відбудеться 8 вересня.

Нагадаємо:

Індекс зростання споживчих цін у єврозоні в серпні 2022 року відносно серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

У липні Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів вперше за 11 років.

В ЄЦБ пояснили, що пішли на такий крок, щоб приборкати стрімку інфляцію в єврозоні.

Як пояснили в фінустанові, цей інструмент сприятиме поверненню інфляції до середньострокової цілі шляхом зміцнення закріплення інфляційних очікувань і забезпечуючи пристосування умов попиту для досягнення цільової інфляції в середньостроковій перспективі. Цільовий показник інфляції центрального банку становить 2%.

Економічна правда