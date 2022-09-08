Європейський центробанк суттєво підвищив ключові ставки

Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄЦБ.

З 14 вересня 2022 року процентну ставку за основними операціями рефінансування підвищили до 1,25%, процентні ставки за лінією граничного кредитування – до 1,50%, ставки за депозитною лінією буде збільшено до 0,75%.

"Цей важливий крок попереджає перехід від переважаючого вкрай адаптивного рівня облікових ставок до рівнів, які забезпечать своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі ЄЦБ у 2%", – пояснили у центробанку.

Рада керуючих має намір продовжити зростання ставок на наступних кількох засіданнях, оскільки прогнозує, що інфляція залишатиметься вище цільового показника протягом тривалого періоду.

Згідно з попередньою оцінкою Євростату, інфляція в серпні досягла 9,1%. Стрімке зростання цін на енергоносії та продовольство, тиск попиту в деяких секторах через відновлення економіки та вузькі місця пропозиції все ще сприяють зростанню інфляції. Ціновий тиск продовжує посилюватися та поширюватися в економіці, і інфляція може продовжити зростання в найближчій перспективі.

"Оскільки поточні рушійні сили інфляції з часом зникають, а нормалізація грошово-кредитної політики починає впливати на економіку та встановлення цін, інфляція знизиться", – додали в ЄЦБ.

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В регуляторі переглянули прогнози щодо інфляції, і зараз очікується, що інфляція становитиме в середньому 8,1% у 2022 році, 5,5% у 2023 році та 2,3% у 2024 році.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Європейський центральний банк може різко підвищити ключову ставку, оскільки економіка регіону скочується до рецесії.

Індекс зростання споживчих цін у єврозоні в серпні 2022 року відносно серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

У липні Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів вперше за 11 років.

В ЄЦБ пояснили, що пішли на такий крок, щоб приборкати стрімку інфляцію в єврозоні.

Як пояснили в фінустанові, цей інструмент сприятиме поверненню інфляції до середньострокової цілі шляхом зміцнення закріплення інфляційних очікувань і забезпечуючи пристосування умов попиту для досягнення цільової інфляції в середньостроковій перспективі. Цільовий показник інфляції центрального банку становить 2%.