H&M йде з Білорусі: магазини відкриють тільки для продажу залишків

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Шведський ритейлер H&M прийняв рішення згорнути бізнес в Білорусі.

Про це повідомила пресслужба H&M, передає "Onliner".

На початку березня магазини H&M перестали працювати в Білорусі. Пізніше компанія планувала відкритись у серпні, однак цього не відбулось.

Наступною датою, яку оголосили працівникам магазинів, було 19 серпня. Компанія пояснює, що магазини відкриють для розпродажу продукції, що залишилась. Самі магазини працюватимуть обмежений період часу.

Раніше повідомлялось, що підрозділ, який відповідає за розвиток бізнесу в Росії, Білорусії та Казахстані, не будуть ліквідувати, попри відхід компанії з російського ринку.

"Ми продовжимо наш бізнес у Казахстані та спостерігатимемо, як краще вибудувати процеси на ринку після зупинки бізнесу в Росії. Ми також тимчасово відкриємо наші три магазини в Білорусі та стежитимемо за розвитком ситуації", - керівниця відділу комунікацій компанії Лана Яхонтова.

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