У бюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено – Марченко

Бюджетом на 2023 рік не передбачене пряме фінансування потреб уряду Національним банком шляхом викуп облігацій внутрішньої держпозики.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в етері мелемаратону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати 38 млрд дол від наших партнерів, зловживати гіперінфляцію та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики – девальвації та гіперінфляції – ми не будемо", – сказав він.

При цьому, зауважив міністр, така опція існує. "Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього", – додав Марченко.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наступного року Україна потребує 38 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету, таку суму планують покрити завдяки допомоги від міжнародних партнерів – США, ЄС та МВФ.

При цьому, додав Шмигаль, Україна має "подушку безпеки" у вигляді військових облігацій на випадок, якщо будуть розриви між траншами від партнерів чи на екстрені випадки.

НБУ від початку великої війни провів емісію 315 млрд грн. Попри домовленість з урядом про емісію в межах 30 млрд грн на місяць, у червні НБУ мусив суттєво перевищити "стелю" і викупити облігацій на понад 100 млрд грн через відсутність достатніх обсягів міжнародної допомоги. У липні-серпні обсяги повернулися до 30 млрд грн.



Більше про бюджет країни, що воює, читайте у статті: 50% бюджету – на війну. За що житиме Україна у 2023 році?

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, його вже зареєстрували у Верховній Раді.

Зокрема, документ передбачає скорочення потреб у фінансуванні дефіциту бюджету. Його закладено у понад 3 млрд дол щомісячно, або 20% ВВП, проти 5 млрд доларів щомісячно цьогоріч.