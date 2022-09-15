МВФ змінив керівника місії до України

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Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян оголосив, що Гевін Грей був призначений головою місіі МВФ до України.

Про це йдеться в офіційній заяві представництва Фонду в Україні.

"Гевін Грей, громадянин Великої Британії, був призначений головою місіі МВФ до України. Пан Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Він змінить на цій посаді пані Іванну Владкову Голлар з 20 вересня ц.р.", - заявив Степанян.

Нагадаємо:

Іванна Владкова Голлар.стал головою місії МВФ до України у травні 2020 року.

МВФ розробить для України нову довгострокову програму кредитування - протягом наступних тижнів місія Фонду обговорюватиме це з економічною групою України.

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

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Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичити до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

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Економічна правда