Новини 14 вересня: Україна приєднається до роумінгу в ЄС, ООН хоче розблокувати аміакопровід з Росії до Одеси

Про звʼязок. Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про допомогу. МВФ розробить для України нову довгострокову програму кредитування - протягом наступних тижнів місія Фонду обговорюватиме це з економічною групою України.

Про аміак. ООН тисне на Росію та Україну щодо відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" для експорту аміаку через Чорне море в рамках зернової ініціативи

Про суди. Суд у справі нападу на журналістів "Схем" визнав винуватими ексголову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова і ексначальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова і призначив кожному штраф. Мецгеру треба сплатити 3700 грн, решті – 1700 грн.

Про санкції. У Міністерстві фінансів РФ порахували прямі збитки для фінансового сектору країни внаслідок запроваджених країнами Заходу санкцій за її вторгнення в Україну

Ексклюзиви ЕП

Мільярд за муніципальний банк. Чому Київ намагається купити банк "Січ"

Київська влада хоче створити муніципальний банк і поклала око на банк "Січ". Чи потрібен він місту і чи не повторить долю попередника – збанкрутілого банку "Хрещатик"?