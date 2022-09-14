З українських портів експортували вже 3,1 мільйона тонн зерна – Мінінфраструктури

За 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Зазначається, що 14 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден з 153 тис тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.

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У понеділок балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до порту "Чорноморськ" – завантажене 30 тис тонн пшениці, воно відправиться в Ефіопію.

У рамках реалізації "зернової ініціативи" 12 вересня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 9 суден з 163,8 тис тонн агропродукції - вони прямують до країн Азії та Європи. У понеділок порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження.

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13 вересня ще 7 суден з 151,5 тис тонн агропродукції вийшли з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" до країн Азії та Європи.

Економічна правда