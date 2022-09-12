ООН зафрахтувала ще одне судно з українським зерном для Африки

У понеділок балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до порту "Чорноморськ" – завантажене 30 тис тонн пшениці воно відправиться в Ефіопію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Частина населення Ефіопії, згідно з висновками ООН, наразі знаходяться на межі продовольчої катастрофи.

Як розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, в рамках Програми ООН буде додатково закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в країни, що потерпають від нестачі продовольства.

Він нагадав, що від початку реалізації "зернової ініціативи" вже відправлено 2 судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою. На їхньому борту знаходилося понад 60 тисяч тонн української пшениці для жителів Ємену та Ефіопії.

Загалом у ході реалізації ініціативи вже 122 судна вирушили з українських портів, на борту яких знаходиться близько 2,78 млн тонн продовольства.

Нагадуємо:

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

У рамках "зернової ініціативи" з моменту виходу першого судна з українським продовольством і на початок вересня уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. У країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу - 32 судна з 0,85 млн тонн, в Африку - 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.



