"Зернова ініціатива": ще 7 суден вийшли з українських портів до країн Азії та Європи

фото: мінінфраструктури

Ще 7 суден з 151,5 тис тонн агропродукції вийшли з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,9 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 129 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Стільки же суден зайшло під нове завантаження українським продовольством", - звітують у міністерстві.

Нагадуємо:

У понеділок балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до порту "Чорноморськ" – завантажене 30 тис тонн пшениці, воно відправиться в Ефіопію.

У рамках реалізації "зернової ініціативи" 12 вересня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 9 суден з 163,8 тис тонн агропродукції - вони прямують до країн Азії та Європи. У понеділок порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження.

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Економічна правда