Маск залучив співзасновника Twitter Дорсі до судового спору з соцмережею

Юристи мільярдера Ілона Маска надіслали низку повісток до суду у справі про угоду щодо придбання Twitter за 44 млрд доларів, у тому числі - співзасновнику та колишньому виконавчому директору Twitter Джеку Дорсі.

Про це пише Reuters.

Повістка вимагає надання суду документів, пов'язаних з даними користувача та системами для ідентифікації спам-акаунтів у мережі Twitter.

Twitter відмовився від коментарів.

Дорсі підтримав пропозицію Маска про придбання Twitter: раніше вони погодилися з необхідністю більшої прозорості алгоритму Twitter та надання користувачам більшого контролю над вмістом, який вони бачать.

Компанія Twitter подала до суду на Маска, щоб змусити його завершити угоду з придбання компанії за 44 млрд дол після спроби відмовитися від покупки в липні, але пізніше сам Маск подав зустрічний позов проти компанії.

Тепер Дорсі варто подати до суду будь-які документи, які у нього могли бути, починаючи з 1 січня 2019 року, і пов'язані з впливом фейкових або спам-акаунтів на бізнес та операції Twitter, а також будь-які системи, які Twitter використовував або обговорював, пов'язані з виявленням та позначення облікових записів як спам.

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Претензії Маска до мережі Twitter зводяться до того, що компанія використовувала "схему" щодо введення інвесторів в оману щодо своїх перспектив і навмисно неправильно підраховувала кількість спам-акаунтів, суттєво занижуючи їхню кількість.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.

Мільярдер Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Парага Агравала на публічну дискусію щодо відсотка ботів на платформі.

Twitter заперечив заяви мільярдера Ілона Маска в суді штату Делавер (США) про те, що його обманули, аби підписати угоду про придбання соцмережі.

Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Суддя Канцелярського суду Делаверу (США) Кетлін МакКормік оприлюднила офіційний розклад судового розгляду щодо позову Twitter проти Ілона Маска за спробу розірвати угоду про купівлю компанії за 44 млрд дол.

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.