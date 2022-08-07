Маск викликав главу Twitter на публічні дебати щодо ботів соцмережі

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Мільярдер Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Парага Агравала на публічну дискусію щодо відсотка ботів на платформі.

Про це він написав у Twitter.

"Я викликаю @paraga на публічне обговорення щодо відсотка ботів Twitter. Нехай він доведе громадськості, що Twitter має менше 5% фальшивих або спам-користувачів щодня!", - написав Маск.

Також бізнесмен запустив опитування користувачів, чи менше 5% щоденних користувачів Twitter є фейковими/спамовими.

Як нагадує Reuters, Маск подав зустрічний позов проти Twitter 29 липня, загостривши судову боротьбу проти компанії через свою спробу вийти з угоди про купівлю.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

Twitter заперечив заяви мільярдера Ілона Маска в суді штату Делавер (США) про те, що його обманули, аби підписати угоду про придбання соцмережі.

Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Суддя Канцелярського суду Делаверу (США) Кетлін МакКормік оприлюднила офіційний розклад судового розгляду щодо позову Twitter проти Ілона Маска за спробу розірвати угоду про купівлю компанії за 44 млрд дол.

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.