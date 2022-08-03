Twitter шукає докази спроб Маска зірвати фінансування угоди на 44 мільярди доларів

Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цього тижня Twitter надіслав кілька повісток світовим банкам, таким як Morgan Stanley, співінвесторам угоди, включаючи філію Brookfield Asset Management Inc, і радникам Маска.

Morgan Stanley відмовився від коментарів. Brookfield не відразу відповів на запит про коментар. Зв’язатися з представниками Маска та Twitter агентству не вдалося.

"Повістки вимагають документів і повідомлень, що стосуються угоди, її фінансування, будь-якої інформації про "ботів", або підроблені облікові записи Twitter", - йдеться у повідомленні.

У Twitter також шукають інформацію, що кредитори, інвестори та радники говорили один одному про поведінку Маска після того, як він підписав угоду наприкінці квітня.

"Вони підозрюють, що за лаштунками він змовлявся зірвати все", - сказав Майнор Майерс, професор Школи права UConn.

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Теодор Кіттіла, корпоративний судовий юрист із Делавера, сказав, що Twitter намагається визначити, що Маск говорив приватно, коли публікував твіти про те, що він стурбований ботами та фейковими акаунтами в Twitter.

Нагадаємо:

Суддя Канцелярського суду Делаверу (США) Кетлін МакКормік оприлюднила офіційний розклад судового розгляду щодо позову Twitter проти Ілона Маска за спробу розірвати угоду про купівлю компанії за 44 млрд дол.

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.