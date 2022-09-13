Уряд залучив майже 1,5 мільярда від продажу ОВДП, але переважно валютних

Міністерство фінансів на аукціоні з продажу військових облігацій у вівторок залучило 1,45 млрд грн, з яких 1,26 млрд грн – валютні облігації в еквіваленті.

Про це йдеться в даних Мінфіну.

Так, інвесторам пропонувалося три випуски військових ОВДП, номінованих у гривні: терміном обігу пів року (за ставкою 12%), рік (14%) та 1,5 року (16%). Від їхнього продажу було залучено 18 млн грн, 3 млн грн та 166 млн грн відповідно.

Крім того, у вівторок також було запропоновано два випуски військових ОВДП у євро терміном обігу 9 місяців (2,5%) та 1,5 року (2,5%). Від їхнього продажу уряд отримав 1,26 млрд грн в еквіваленті.

Зауважимо, що напередодні уряд дозволив Нацагентству з розшуку та управління активами (АРМА) придбати за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Агентства, військових облігацій на суму 152 млн грн. Як повідомила народна депутатка Галина Янченко, АРМА провела відповідний викуп облігацій у вівторок.

Це означає, що, без урахування придбаних Агентством паперів, інвестори спрямували на купівлю гривневих ОВДП всього 37 млн грн. Така сума є надзвичайно малою порівняно з аукціонами перших місяців повномасштабної війни і сигналізує, що інвестори не готові купувати папери за чинними ставками уряду.

Національний банк послідовно закликає Мінфін до підвищення ставок за військовими облігаціями у гривні. Регулятор стверджує, що низькі ставки за гривневими ОВДП суттєво обмежують обсяги залучень, що стримує монетарну трансмісію та привабливість гривневих активів. Це, в свою чергу, посилює чутливість валютного ринку до ситуативних чинників та підвищує ризики для фінансової стабільності в тривалішій перспективі.

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Натомість міністерство вважає, що військові ОВДП є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку, і лише раз підвищив ставки за паперами у липні.

Нагадуємо:

На аукціоні з продажу військових облігацій 6 серпня Міністерство фінансів залучило рекордно малу суму у 47,3 млн грн, ставки не змінилися.