Місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя на АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії у четвер вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

Про це пише Reuters з посиланням на очільника МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі.

Він заявив, що місія знала про "посилення військової активності в цьому районі", але дотримується плану відвідати об’єкт і зустрітися з його персоналом.

"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", – сказав Ґроссі.

Раніше у четвер у Запорізькій ОВА заявили, що росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

"Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки. Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", – написав голова ОВА Олександр Старух.

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Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Ґроссі заявив, що перевірка Запорізької АЕС триватиме "декілька днів", але допускає постійну присутність МАГАТЕ на електростанції.

Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США вважають контрольовану зупинку Запорізької атомної електростанції запорукою її безпеки.

З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Обстріли загрожують ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі, але згодом два енергоблоки відновили роботу.