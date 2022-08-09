Новини 9 серпня: Ocean Plaza під арештом, транзит нафти через "Дружбу" зупинено

Про ТЦ. В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень, серед них і один з найбільших торгово-розважальних центрів столиці Ocean Plaza, який досі належить росіянам.

Про нафту. Російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту

Про залізницю. Після Дня Незалежности з Рава-Руської на Львівщині планується запустити роботу євроколії, що створить ще один залізничний шлях до Варшави

Про санкції. Компанія Veon Міхаіла Фрідмана, якій належить російський оператор мобільного зв’язку "Білайн", заморозить розгортання свої мережі, якщо санкції продовжать блокувати імпорт обладнання. Veon також є головним акціонером українського оператора звʼязку Київстар.

Про банки. Правління Нацбанку 9 серпня віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів

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