Банк Англії підвищив облікову ставку найшвидше за 27 років, очікує рецесії

Центробанк Британії підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 1,75%, і здійснив найбільший стрибок у ставці з 1995 року – регулятор очікує, що наприкінці року країна увійде в рецесію.

Про це повідомляє пресслужба Банку Англії.

За таке рішення проголосували 8 з 9 членів Комітету з монетарної політики. Передумовами до такого рішення є інфляційний тиск у Британії та решті Європи, який значно посилився з попереднього засідання Комітету.

Внаслідок зростання роздрібних цін на енергоносії, посилюватиметься падіння реальних доходів домогосподарств та ще більше зростатиме інфляція в країні в короткостроковій перспективі.

Банк Англії очікує, що інфляція випередить травневий прогноз і зросте з 9,4% у червні до понад 13% у 4 кварталі 2022 року та залишатиметься на дуже високому рівні протягом більшої частини 2023 року, перш ніж впасти до цільового значення 2% через два роки.

Також сповільнюється зростання ВВП Сполученого Королівства. Зростання цін на газ призвело до чергового значного погіршення перспектив діяльності у Сполученому Королівстві та решті Європи. За прогнозами, Британія ввійде в рецесію з четвертого кварталу цього року. Прогнозується, що реальний дохід домогосподарства після оподаткування різко впаде у 2022 та 2023 роках, а споживання скоротиться.







