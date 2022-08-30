Старт приватизації: оголошені перші аукціони

З 1 вересня в Україні розпочинаються аукціони з приватизації за новими правилами, тож Фонд державного майна оголосив перші лоти.

Рпо це повідомила пресслужба ФДМУ.

Так, у вересні Фонд виставить на торги перші об’єкти приватизації. Серед них будуть Марилівський та Кобиловолоцький спиртзаводи у Тернопільській області.

Зокрема, 19 вересня пройде аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 25 млн гривень.

На наступний день, 20 вересня, відбудуться торги з продажу Марилівське МПД ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 54 млн гривень.

Всього на приватизаційні аукціони, окрім запланованих 8 спиртових заводів, також виставлять близько 150 інших об‘єктів.

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Фонд державного майна готує до приватизації 23 активи спиртової галузі та 3 хлібокомбінати, аукціони мають відбутися цього року.

ФДМ очікує, що завдяки приватизації майна вдасться залучити від 600 млн грн до 1 млрд грн цьогоріч.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.

Кабінет міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.