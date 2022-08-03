Понад 300 компаній стали резидентами Дія.City

У податковій та правовій системі для технологічного бізнесу зареєструвались вже понад 300 резидентів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

Федоров зазначив, що до Дія.City приєднався світовий гігант IT-аутсорсу Ciklum, стартап Reply, що створив платформу для автоматизації роботи бізнесу, розробник AI-рішення для аналізу даних DataRobot і міжнародна продуктова компанія Govitall, яка спеціалізується на освітніх продуктах.

Також новим резидентом Дія.City став український розробник електронної медичної системи Helsi.me, котрою послуговуються тисячі українців.

Детальніше про ідею створення та основні цілі Дія.City читайте у статті ЕП.

Нагадаємо:

У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.

ВІДЕО ДНЯ

З 8 лютого в Україні починає працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.