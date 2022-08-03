В Україні може з'явитись додатковий митний збір: уряд обговорює концепцію

В Україні можуть запровадити додатковий митний збір, наразі в уряді обговорюють концепцію.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", - заявив міністр.

За його словами, динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були - 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.

Нагадаємо:

Наразі іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій, найбільшу підтримку надають США та ЄС.

З обіцяної суми 12,7 млрд доларів з цієї суми вже надійшло до державного бюджету України. Тільки третина обіцяного фінансування є грантовою, тобто такою, яку нам не доведеться повертати у майбутньому.

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При цьому іноземної допомоги наразі не достатньо: вона покриває лише дещо більше половини (52%) потреб державного бюджету з 24 лютого. Низькі надходження фінансування у квітні, травні та першій половині червня змусили НБУ профінансувати дефіцит бюджету на 170 млрд гривень.

Раніше в НБУ пропонували окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).

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Економічна правда