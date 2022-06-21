Пільгове розмитнення авто припиниться з 1 липня: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).
Законопроєкт підтримали одразу в двох читаннях (234 голосів), повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
В уряді заявляли, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.
Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).
Нагадаємо:
Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.
Податковий комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари.
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Економічна правда
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