Пільгове розмитнення авто припиниться з 1 липня: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).

Законопроєкт підтримали одразу в двох читаннях (234 голосів), повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

В уряді заявляли, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

фото: Telegram Ярослава Железняка

Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Нагадаємо:

Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Податковий комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари.

Читайте також: Нульове розмитнення авто прикриють. Коли це може статися та чому влада передумала

Довоєнні податки та мита повертаються. Які пільги хоче порізати уряд і чому?

Економічна правда