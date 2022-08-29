Споживання газу в Україні цієї зими буде меншим на 40%

Міністерство енергетики прогнозує, що споживання газу під час опалювального сезону 2022/23 зменшиться, порівняно з минулим, на 40%.

Про це повідомив заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За даними Міненерго, прогнозне споживання в осінньо-зимовий період складатиме близько 11,7 млрд куб. м. Для порівняння, минулого опалювального сезону було спаленко 19,4 млрд.

"А зараз за весь 2022 рік очікується, що буде спожито лише 18,5 млрд куб. м. Така різниця пояснюється падінням споживання в межах 35-40%", –

Нардеп додав, що зараз Кабінет Міністрів шукає у додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону. За умов різних сценаріїв така потреба становить близько 3-4,9 млрд куб. м.

"Але враховуючи вартість вересневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах досягала 3458 доларів, то навряд чи вони зможуть все купити", – розмірковує Железняк.

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Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття – температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів за Цельсієм, а опалювальний сезон розпочнеться пізніше.

Раніше повідомлялось, що НАК "Нафтогаз України" необхідно імпортувати до 3 млрд кубометрів природного газу для проходження опалювального сезону, в українських компаній можна викупити лише 1,2 мільярда кубометрів.

НАК "Нафтогаз України" навряд чи зможе накопичити в підземних сховищах 19 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону.

Кабінет Міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 мільярдів кубометрів, зокрема за рахунок купівлі видобутого на території України природного газу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм спрямування коштів, отриманих державою від ренти на видобуток природного газу, на його закупівлю у внутрішніх видобувачів.

Станом на 8 серпня запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) країни сягнули 12,2 млрд куб. м.





