У "Нафтогазі" не впевнені, що накопичать у сховища доручений урядом обсяг газу

НАК "Нафтогаз України" навряд чи зможе накопичити в підземних сховищах 19 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону.

Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко в інтерв’ю НВ.

Наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів газу. Завдання Кабінету Міністрів полягає у накопиченні 19 млрд кубометрів палива.

До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування – близько 1 млрд куб. на місяць. Але 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.

"Я завжди кажу правду і ніколи не брешу. До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту. І вже є технологічні обмеження щодо того, скільки газу на добу можна імпортувати і скільки — закачувати. Теоретична можливість є, практичної — немає", – сказав Вітренко.

Але менша кількість газу в сховищах, на думку керівника НАК, не буде критичною.

"Важливо, щоби ці додаткові 4−6 млрд кубометрів газу були доступні в опалювальний сезон. Мати багато газу у сховищах — не панацея, бо є обмежена пропускна здатність підйому газу зі сховищ. Для нас краще, аби взимку газ заходив по трубі — це набагато ефективніше", – сказав Вітренко.

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Вітренко переконаний, що у випадку необхідності Україна зможе імпортувати газ навіть взимку, хоча це може бути дуже дорого.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 мільярдів кубометрів, зокрема за рахунок купівлі видобутого на території України природного газу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм спрямування коштів, отриманих державою від ренти на видобуток природного газу, на його закупівлю у внутрішніх видобувачів.

Станом на 8 серпня запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) країни сягнули 12,2 млрд куб. м.

Внаслідок російського вторгнення використання природного газу в Україні скоротилосьна 40%.





