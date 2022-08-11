Уряд зобов’язав "Нафтогаз" формувати запаси газу, купуючи ресурс в українських видобувників 

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Кабінет Міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 мільярдів кубометрів, зокрема за рахунок купівлі видобутого на території України природного газу.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів, оприлюдненій на Урядовому порталі.

У документі зазначається, що уряд вніс відповідно зміну до політики власності "Нафтогазу".

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм спрямування коштів, отриманих державою від ренти на видобуток природного газу, на його закупівлю у внутрішніх видобувачів.

Станом на 8 серпня запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) країни сягнули 12,2 млрд куб. м.

Внаслідок російського вторгнення використання природного газу в Україні скоротилось на 40%.