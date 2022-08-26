Польський власник через війну відмовився від продажу "Ідея банку"

Польський власник "Ідея банку" Getin Holding відмовився від продажу львівського АТ "Ідея Банк" через війну.

Про це пише liga.net з посиланням на звітність компанії.

"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією в Україні ... план продажу банку було скасовано, а активи й зобов'язання українських компаній більше не вважаються такими, що призначені для продажу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом осанніх 6 місяців група Getin списала 230,6 млн злотих (1,9 млрд грн) через знецінення українських активів.

Крім банку, до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс".

В Україні наразі працюють 67 відділень "Ідея банку".

Нагадуємо:

Польський власник "Ідея банку" Getin Holding 28 лютого заявив на Варшавській біржі про зрив угоди щодо продажу українського "Ідея банку" ПУМБ Ріната Ахметова.

ВІДЕО ДНЯ

Антимонопольний комітет надав дозвіл "Першому українському міжнародному банку" Ріната Ахметова на придбання українського "Ідея банку" в польського Getin Holding S.A.

10 листопада 2021 року ПУМБ домовився про придбання "Ідея банку" в польського Getin Holding.

Угоду планували завершили до кінця першого кварталу 2022 року, передбачалося, що процес інтеграції банків триватиме три-пʼять років.

Getin Holding уже вдруге не змогла продати "Ідея банк".

У грудні 2019 року холдинг домовився з Dragon Capital про продаж банку за 1,37 млрд грн (близько 58 млн дол за курсом на той момент), але угода зірвалася через пандемію коронавірусу.

"Ідея банк" (раніше – "Плюс банк") заснований у 1989 році. За дев'ять місяців 2021 року його чистий прибуток становив 418,97 млн грн, що у 5,4 разу більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Читайте також: Бум чи збіг: чому розпродаються українські банки

Економічна правда