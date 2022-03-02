Угода про купівлю "Ідея Банку" банком Ахметова зірвалась

Польський власник "Ідея Банку" - Getin Holding - 28 лютого заявив у повідомленні на Варшавській біржі про зрив угоди щодо продажу українського "Ідея Банку" ПУМБ Ріната Ахметова.

Про це пише Forbes.

"Польські власники "Ідея Банку" уточнили, що договір було розірвано через невиконання усіх умов, необхідних для переходу прав власності на банк. Згідно початкових домовленостей сторін це мало статися до 25 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Getin Holding уже вдруге не змогли продати "Ідея Банк".

У грудні 2019 року холдинг домовився із Dragon Capital про продаж банку за 1,37 млрд грн (близько $58 млн за курсом на той момент), але угода зірвалась через пандемію коронавірусу.

"Цінник поточної угоди складає близько 50 млн дол", - додає Forbes.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет надав дозвіл "Першому українському міжнародному банку" Ріната Ахметова на придбання українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding S.A.

10 листопада 2021 року ПУМБ домовився про придбання "Ідея Банку" у польського Getin Holding.

Угоду планують завершили до кінця першого кварталу 2022 року, а процес інтеграції банків триватиме ще протягом 3-5 років.

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році.

За дев'ять місяців 2021 року його чистий прибуток становив 418,97 млн грн, що у 5,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Getin Holding S.A. шукала покупця на свій український актив понад два роки.

Читайте також: Бум чи збіг: чому розпродаються українські банки