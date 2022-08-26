"Укренерго" відновило дві пошкоджені обстрілами лінії, які живлять ЗАЕС

НЕК "Укренерго" відновила роботу двох пошкоджених російськими обстрілами магістральних ліній, які зараз працюють для власних потреб Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Завдяки цьому наразі забезпечено стабільне енергоживлення та безпечне функціонування сховищ відпрацьованого ядерного палива та інших важливих об’єктів, що розташовані на майданчику ЗАЕС", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що найближчим часом ремонтні бригади "Укренерго" матимуть можливість завершити відновлення ще однієї магістральної лінії. Це має підвищити безпеку роботи електростанції.

У НЕК наголосили, що енергосистема України продовжує стабільно працювати у складі енергомережі ENTSO-E.

Втрату потужності, спричинену відключенням Запорізької АЕС, компенсовано, роботу енергосистеми збалансували.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Станом на ранок 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі.

З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Сторони звинувачують в обстрілах ЗАЕС одна одну. Обстріли загрожують ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбудеться найближчими днями.

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції.