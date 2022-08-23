Новини 23 серпня: над економікою єврозони нависла рецесія, Болгарія хоче знову отримувати газ з РФ

Про залізницю. УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.

Про економіку. Економічна активність у єврозоні знизилася другий місяць поспіль, сигналізуючи про те, що побоювання щодо рецесії можуть здійснитися

Про газ. Уряд Болгарії почне переговори про відновлення поставок газу за контрактом з "Газпромом"

Про "друк". Національний банк здійснив емісію ще 30 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду

Про санкції. Міністерство фінансів США направило лист до низки бізнес-асоціацій у Туреччині з попередженням про ризик потрапити під санкції у разі співпраці з росіянами, проти яких були накладені обмеження

Ексклюзиви ЕП

Чи відкриється Ocean Plaza та кому він належить – росіянам чи державі? Розбір

Близький до Путіна олігарх Аркадій Ротенберг втратив контроль над столичним Ocean Plaza. Чи запрацює один з найбільших ТРЦ Києва під управлінням держави?